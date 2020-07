Geen extra rivaal voor De Jonge, Omtzigt en Keijzer

De strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA gaat definitief tussen Hugo de Jonge, Pieter Omtzigt en Mona Keijzer. Er heeft zich geen tegenkandidaat gemeld die aan de voorwaarden voldeed, meldt de partij.

Het CDA-bestuur droeg het drietal tien dagen geleden voor als kandidaat-lijsttrekkers. De leden mogen vanaf maandagavond kiezen of ze het liefst vicepremier De Jonge, staatssecretaris Keijzer of Tweede Kamerlid Omtzigt de partij zien aanvoeren in de Kamerverkiezingen van maart. Donderdag sluit de stembus en maakt het partijbestuur bekend wie is uitverkoren. Heeft nog geen van de drie een meerderheid van de CDA-leden voor zich gewonnen, dan volgt een tweede en beslissende ronde tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen.

De Jonge, die al jaren als ‘kroonprins’ te boek staat en de zegen heeft van veel christendemocratische kopstukken, lijkt van de drie nog steeds de beste kansen te hebben. CDA-kiezers zien ook veel in Omtzigt, constateerden opiniepeilers van EenVandaag, al zou die nog wel onderdoen voor de bekende ‘coronaminister’. Keijzer zou een stuk minder kans maken. Maar het is de vraag of de leden er ook zo over denken.

CDA’ers die zich nog in de strijd hadden willen mengen, hadden vóór 10.00 uur maandagochtend genoeg steun moeten verzamelen. Maar niemand kreeg de zegen van drie provinciale of tien lokale afdelingen of van 1 procent van de ongeveer 40.000 leden.