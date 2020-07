Han en Thijs Römer spelen hoofdrollen in nieuwe versie Festen

Het toneelstuk Festen keert volgend jaar terug in het Nederlandse theater. Toneelgroep De Ploeg speelde het stuk in 2002 al met in de hoofdrollen Piet en Han Römer als de vader en zoon waar het verhaal om draait. Nu, bijna twintig jaar later, gaan Han en zijn zoon Thijs Römer deze twee hoofdrollen spelen.

Dat heeft Peter Heerschop gemeld in de podcast De Kleine Remedie. De Ploeg bestaat verder uit Viggo Waas, Titus Tiel Groenestege, Genio de Groot en Joep van Deudekom. Ook Stephanie Louwrier doet mee aan de nieuwe versie van het stuk, dat in februari in première moet gaan.

Festen is gebaseerd op de Deense film van regisseur Thomas Vinterberg over een groot familiefeest ter ere van de verjaardag van vader Helge Klingelfeldt. Het feest loopt echter volledig uit de hand als zoon Christiaan besluit zijn gruwelijke geheimen met het gezelschap te delen.

De toneelversie in 2002 werd geregisseerd door Willem van de Sande Bakhuyzen, die drie jaar later overleed. Het is niet bekend wie de nieuwe versie gaat regisseren.