Man die school binnenreed verdacht van poging tot moord

De 55-jarige man die vorige week met een auto de basisschool van zijn zoon in Grootebroek (Noord-Holland) binnenreed wordt onder meer verdacht van poging tot moord. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving door NH Nieuws. De man wordt ook beschuldigd van vernieling en bedreiging.

De man was woensdagavond basisschool ’t Palet binnengereden. Hij belandde in de gang van de school. Op het moment van zijn actie waren er leerlingen en ouders in de school aanwezig voor een eindfeest. Zij waren op dat moment niet in de gang, maar twee of drie minuten ervoor wel. Er vielen geen gewonden.

De politie meldde een dag na het incident dat de man “een conflict had met mensen van de school”. Over de aard van dat conflict wilde de politie niets zeggen.