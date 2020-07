Noraly Beyer en Jerry Afriyie doen mee met antiracismecampagne

De gemeente Amsterdam begint maandag met een antidiscriminatie- en antiracismecampagne. Op posters in de stad, videoschermen en online wordt opgeroepen om als omstander op te komen voor iemand die slachtoffer is van racisme of discriminatie. Onder anderen voormalig nieuwslezeres Noraly Beyer en voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet Jerry Afriyie zijn in de campagne te zien.

Anderen die zich aansloten bij de campagne zijn Naomie Pieter van Black Queer & Trans Resistance Nederland, schrijver Pete Wu, chefkok Joris Bijdendijk, dragqueen Hoax LeBeau, voetbalster Rocky Hehakaija, kunstenares Aukje Dekker en kinderburgemeester Ilias.

De ambassadeurs doen hun eigen oproep aan mede-Amsterdammers om voor elkaar op te komen. Zo vraagt Rocky Hehakaija aan Amsterdam: “Zeg jij er iets van als ik word uitgescholden voor vieze pot?”. Joris Bijdendijk roept iedereen die zich nu laat horen op sociale media op om een extra stap te zetten: “Blijft het bij die ene post op Instagram, of spreek jij je echt uit tegen racisme?”.

Diversiteitswethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) stelt dat iedereen verantwoordelijk is in de strijd tegen racisme, discriminatie en uitsluiting. “Het gaat erom dat we met elkaar bewust zijn wat het betekent als er gediscrimineerd wordt. Kom op voor elkaar, wees geen zwijgende omstander.”