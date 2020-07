Viruswaanzin demonstreert bij verkeerd gebouw

De actiegroep Viruswaanzin wilde maandag bij meerdere redacties in Nederland demonstreren tegen de verslaggeving over het coronavirus. Zo stonden er een stuk of wat mensen op het Media Park in Hilversum. In Rotterdam stonden wat mensen voor het gebouw van het AD aan de Marten Meesweg. Althans, dat dachten ze. De krant is er al weer een tijd weg en zit nu in het centrum van Rotterdam.

“Er demonstreren vandaag dus mensen tegen media die hen niet goed zouden informeren over corona. In Rotterdam staan ze bij een pand waar het AD al 8 jaar weg is”, aldus een medewerker van de krant.

Willem Engel, voorman van Viruswaanzin, was een van de demonstranten in Rotterdam. In een livestream op Facebook zegt hij dat het hem verbaast hoeveel politiemensen rondlopen. In het gebouw zit niet langer het AD, maar het Politiedienstencentrum. Daaronder valt bijvoorbeeld de personeelsadministratie van de nationale politie.