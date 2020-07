ACM: aanbieders Mekka-bedevaart moeten reisgarantie regelen

Acht aanbieders van bedevaartreizen naar Mekka moeten zich voor oktober aansluiten bij een garantiefonds, zodat hun klanten zijn beschermd bij een eventueel faillissement. Doen ze dat niet, dan legt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ze een dwangsom op die kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

De ACM stelde vorig jaar na onderzoek onder ruim tien aanbieders al vast dat ze niet voldeden aan de wettelijke garantieplicht. Acht reisbureaus hebben dat nog steeds niet geregeld. Ze krijgen van de toezichthouder nu tot oktober de tijd dat alsnog te doen. De ACM verleent ze daarmee uitstel en doet dat vanwege de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt.

Aansluiting bij een garantiefonds is de meest voor de hand liggende manier om een reisgarantie te regelen, aldus de marktwaakhond. Mocht de aanbieder failliet gaan, dan krijgen consumenten die nog niet op reis zijn maar wel al hebben betaald de reissom terug. Als zij al op reis zijn, worden zij gerepatrieerd of kunnen zij de reis voortzetten met een andere aanbieder. Er zijn meerdere garantiefondsen in Nederland, waaronder Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).