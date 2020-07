Apple onder vuur door aanbieden loot boxes

Loot boxes verschenen de afgelopen maanden regelmatig in het nieuws. Uit onderzoeken blijkt dat jongeren steeds meer geld uitgeven aan de aankoop van deze virtuele schatkisten. Tot op heden werden voornamelijk producenten van games op hun vingers getikt voor het aanbieden van deze loot boxes. Daar kwam onlangs verandering in, toen ook Apple onder vuur kwam te liggen door het aanbieden van deze schatkisten. Apple zelf biedt geen loot boxes aan. Apps in haar App Store doen dat echter wel. Dit is in strijd met de kansspelwetgeving van veel landen en Amerikaanse staten, waarna de Amerikaanse staat Californië Apple besloot aan te klagen.

Het idee achter loot boxes in online games

Loot boxes worden dus nauwkeuring onder de loep genomen, waaronder ook op de homepage van CasinoScout, waar je veel informatie kunt vinden over de iGaming wereld. Zoals reeds beschreven werd, kunnen loot boxes gezien worden als kleine, virtuele schatkisten. Na betaling kan een gebruiker de loot box openen, waarmee extra virtuele items worden verzameld. In FIFA worden pakketten aangeboden met spelers, in Fortnite en bijvoorbeeld Warzone kunnen loot boxes gekocht worden om je karakter in het spel van flitsende extraatjes te voorzien, enzovoorts. Uit onderzoek blijkt dat deze loot boxes een verslavende werking kunnen hebben. Onze hersenen zijn voortdurend op zoek naar een nieuw moment van euforie. Het openen van zo’n loot box kan tot deze euforie leiden. Denk bijvoorbeeld aan het moment waarop er een zeer zeldzaam onderdeel uit de schatkist tevoorschijn komt.

Verboden vanwege het risico op verslavingen

Het feit dat spelers van games met loot boxes voortdurend op zoek zullen gaan naar nieuwe euforie momenten, maakt dat de kans op een verslaving relatief groot is. Niet voor niets geven jongeren steeds meer geld uit aan de aankoop van deze virtuele schatkisten. Schatkisten moet hierin niet letterlijk genomen worden, aangezien de gevonden objecten in de schatkisten niet kunnen worden omgezet naar geld. Men heeft hier zodoende enkel binnen het spel profijt van. Het hoge risico op een verslaving maakt dat veel autoriteiten een verbod hebben ingesteld op het aanbieden van loot boxes.

Loot boxes binnen games in de App Store

Apple zelf produceert geen spellen waarin loot boxes terugkomen laten ze in de nieuwssectie op hun website weten. Dit ligt anders voor de spellen die binnen de App Store van Apple worden aangeboden. Er zijn verschillende apps waarin gebruikers schatkistjes kunnen kopen. Het biedt hen in het spel meer mogelijkheden. Voor jongeren is de aanschaf van deze loot boxes in apps van de App Store heel eenvoudig. Je hebt hiervoor enkel voldoende saldo nodig, wat kan worden verhoogd middels een iTunes Card. Een creditcard hebben jongeren zodoende niet nodig om deze loot boxes aan te kunnen schaffen.

Niet iedere vorm van extra’s in apps is verboden

Het is niet per definitie verboden om extraatjes aan te bieden aan gebruikers van een app of game. Dit wordt pas verboden op het moment dat er sprake is van gokken. Gokken wordt hierbij gedefinieerd als het kopen van een object, waarvan je vooraf niet weet wat je hieraan hebt een duidelijke omschrijving over (online) gokken kun je door hier te klikken vinden. Op deze manier kan de aankoop van loot boxes gaan lijken op online gokken via een mobiele telefoon. Iets wat verboden is voor minderjarigen! Daar komt bij dat Apple ervan beschuldigd wordt, jongere gebruikers aan te zetten tot het doen van aankopen binnen apps.