Film by the Sea gaat door, eerste festival na corona

Het jaarlijkse festival Film by the Sea gaat dit jaar door. Dat heeft directeur Jan Doense dinsdagavond bekendgemaakt op de kick-off van het evenement in Vlissingen. Film by the Sea is daarmee het eerste Nederlandse filmfestival dat weer doorgang vindt na de corona-isolatie.

Het festival vindt plaats van 11 tot en met 20 september in Zeeland. De ruggengraat van het festival zijn de boekverfilmingen, waarvan een selectie in competitie wordt beoordeeld door de Vakjury, die de prijs voor de beste boekverfilming toekent. Daarnaast worden er prijzen uitgereikt door een Jongerenjury, een International Student Jury en een jury voor de beste Franstalige film.

De vertoningen van het festival vinden dit jaar plaats in meerdere bioscopen in Middelburg, Goes, Zierikzee, Oostburg, Terneuzen en Bergen op Zoom. Op deze manier kunnen meer bezoekers, ondanks de coronarichtlijnen, het evenement bijwonen. Ook wordt op het voormalige Scheldeterrein een drive-inbioscoop gecreƫerd. Wie liever nog geen bioscoop bezoekt, kan een deel van het programma bekijken via de streamingdienst Picl.

De jury voor de prijs van de beste boekverfilming bestaat dit jaar uit Stine Jensen, Thomas Roosenboom, Joyce Roodnat en Sabri Saad El-Hamus.