Grapperhaus wil meer geld voor Europees Openbaar Ministerie

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt dat er meer geld voor het Europees Openbaar Ministerie (EOM) moet worden vrijgemaakt. Ook de in Nederland gevestigde EU-agentschappen Europol en Eurojust “hebben echt behoefte aan versterking van de middelen”, zei de minister na afloop van een videovergadering met zijn EU-collega’s.

Extra middelen zijn “nodig als we echt serieus werk willen maken” van Europese justitiële samenwerking en handhaving van de rechtsstaat, zei hij. Volgens de CDA-bewindsman moet er hoe dan ook meer geïnvesteerd worden in de rechtsstatelijkheid in de EU. Maar daarvoor moeten wel de handen van alle EU-ministers van Justitie op elkaar en dat is volgens Grapperhaus nu niet het geval. Hij gaf als voorbeeld Hongarije dat hieraan niet mee wil werken.

Grapperhaus is het eens met de vorig jaar benoemde eerste hoofdaanklager van het EOM, de Roemeense Laura Kövesi, die deze week klaagde over het gebrek aan middelen en de achterstand bij de benoeming van de officieren van justitie. Daardoor kan het onafhankelijke samenwerkingsorgaan van 22 landen niet van start. Het EOM krijgt als taak fraude met EU-geld te onderzoeken, en daders te vervolgen en voor de rechter te brengen. Voorheen waren alleen nationale autoriteiten hiertoe bevoegd. Nederland levert twee openbaar aanklagers.