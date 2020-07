Mensen onwel na openen koffer op Schiphol

In een bedrijfsgebouw op Schiphol zijn vijf mensen onwel geworden nadat een in beslag genomen koffer werd geopend. Een speciaal team van Defensie is ingezet om de koffer te onderzoeken.

Volgens de veiligheidsregio Kennemerland zijn de vijf mensen onderzocht door medisch personeel, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Een speciaal CBRN-team (chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen) van Defensie heeft de koffer onderzocht, maar het is nog niet duidelijk door welke stof mensen onwel werden. Laboratoriumonderzoek moet dat uitwijzen.