‘Nederland heeft geheime agenda om bestuur Curaçao over te nemen’

De regering van Curaçao gaat niet akkoord met de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor nieuwe coronaleningen. Dat heeft de regering dinsdag laten weten. Dat betekent dat er op vrijdag 10 juli geen akkoord hiervoor zal worden getekend. Curaçao gaat liever zelf op eigen kracht proberen de crisis op te vangen ‘dan de eigen autonomie in te ruilen voor een zak geld’, aldus minister-president Eugene Rhuggenaath. Ook stelde hij dat ‘Nederland kennelijk een geheime agenda heeft om het bestuur van Curaçao, Aruba en Sint Maarten over te nemen’.

Nederland wil een entiteit, met drie door Den Haag aangestelde personen, in het leven roepen om vanuit Nederland de komende zeven jaar beslissingen over het financiële beleid van Curaçao , Aruba en Sint-Maarten te kunnen nemen, zo maakte de regering bekend. Minister van Gezondheid Suzy Camelia-Römer vergeleek die handelswijze van Nederland met de manier ‘waarop de West-Indische Compagnie vroeger de Koloniën bestuurde’. Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina noemde de voorwaarden ‘moderne rekolonisatie’.

De bewindspersonen zijn boos dat ze vier dagen de tijd krijgen om een dik pakket met documenten goed te keuren en akkoord te gaan met nieuwe wetten, zonder dat ze met het parlement kunnen overleggen of dat de Raad van Advies advies kan geven over de wetten. Curaçao wil daarom met Nederland overleggen om te kijken of de voorstellen aangepast kunnen worden. Waar mogelijk willen ze de voorwaarden juridisch aanvechten.