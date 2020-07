Nederlanders om in de gaten te houden: co-founder Equalture Charlotte Melkert (23)

Zowel Charlotte als haar tweelingzus Fleur zijn ondernemende jonge vrouwen. Voordat ze in 2019 met hun bedrijf Equalture begonnen en met hun ontwikkelde tool de markt op gingen, hebben ze tijdens hun studententijd samen een recruitment bureau gehad. Dat was een mooie leerschool, want hierdoor werd hun passie aangewakkerd om bedrijven te helpen bij het bouwen van de juiste teamsamenstelling voor een optimale groei.

Ze hebben zich nooit laten testen, maar Charlotte is er vrij zeker van dat zij en haar zus een eeneiige tweeling zijn. “Ik zou nooit in mijn eentje gaan ondernemen. Als het even wat minder leuk is, is het heel fijn om het samen te doen met iemand die je door en door kent. Wij hebben aan één woord genoeg en de taken binnen ons bedrijf zijn heel duidelijk verdeeld. We zijn heel ongefilterd naar elkaar en we doen bijna alles samen. We weten altijd van elkaar waar de ander is en wat de ander doet. We hebben veel dezelfde vrienden en ook buiten het werk maken we onderdeel uit van elkaars leven.”

Charlotte en Fleur geloven dat het succes van een bedrijf bepaald wordt door de mensen die er werken. “En het succes van mensen wordt bepaald door de combinatie van mensen binnen een team. We hebben een tool ontwikkeld, een volledig selfservice online platform met neuro assessment games, waarin onze klanten werken. Met deze adviserende tool kan je als bedrijf de juiste match van mensen met de juiste skills en vaardigheden samenstellen. Hierdoor kan een willekeurig team collectief een betere performance opleveren.”

Toen ze hun recruitment bureau hadden en ze voor veel bedrijven werkzaam waren, viel hen één ding op: de recruitment van nieuwe medewerkers loopt achter op de 21ste eeuw. “Op elke afdeling wordt geïnnoveerd, behalve bij recruitment. Er wordt te weinig met data gedaan en het aannemen van mensen gebeurt veel te subjectief. Er zit geen voorspellende waarde in. Er wordt heel erg vanuit een individu gedacht, niet vanuit het gehele team. We hebben in die tijd al onze frustraties opgeschreven en zagen al snel een rode draad. Wij willen dat de eerste indruk puur is gebaseerd op objectieve data en niet alleen vanuit de informatie die in een CV staat. Nu verloopt recruitment nog te bevooroordeeld, en ja, ook racisme speelt een rol. Je kan bij een eerste ontmoeting niet meteen alle vaardigheden en de potentie van iemand zien. Dat willen we meer naar voren halen.”

Waarom sta je in de ochtend op en doe je wat je doet?

“Ik vind ondernemen heel erg tof en dat roep ik al vanaf mijn tiende. Ik heb mijn droom waar kunnen maken. Ik vind het vooral heel fijn dat als je een idee hebt, je dit de dag erna kunt uitvoeren. Die vrijheid is heel prettig. Met ons techbedrijf kan je de hele wereld over. Ik wilde een stukje commerciële waarde combineren met een maatschappelijk belang. We doen ook iets aan de discussie hoe we recruitment eerlijker kunnen maken, minder bevooroordeeld. De combinatie die we hebben gevonden vind ik heel gaaf en daar kom ik graag mijn bed voor uit.”

Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?

“Mijn wekker zet ik zo laat mogelijk. Ik wil rond zeven uur op kantoor zijn, meestal gaat de wekker tussen zes en half zeven. Ik heb een half om me te douchen en aan te kleden. Ik woon heel dichtbij kantoor. Daar drink ik een kop koffie. Mijn zus en ik staan altijd op dezelfde tijd op, dat is een tweeling ding. Als ik wakker ben, stuur ik haar eerst een appje, om te kijken of ze wakker is.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Het effect van corona op ons bedrijf en hoe we hieruit gaan komen. Het valt nog best mee, maar het houdt me wel bezig. Het is niet leuk om je bedrijf niet te zien groeien, terwijl dat wel zou moeten. Hoe kunnen we terug naar hoe het begin maart was? We hebben flink door ontwikkeld de afgelopen tijd, zodat we meer crisis proof zijn. Zo hebben we strenger naar bepaalde processen gekeken. Ik denk dat een periode waarin het wat minder goed gaat, voor je bedrijf niet leuk is. Maar je wordt wel op scherp gezet, waardoor je niets voor lief gaat nemen en kritisch blijft. We kijken dus wat er nodig is om wat we doen, nog beter te kunnen doen.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Ik denk dat ik niet zo heel goed voor mezelf zorg, ik leef niet het meest gezonde bestaan op dit moment. Ik slaap weinig, bestel vaak eten in plaats van dat ik kook. In het weekend drink ik biertjes met vrienden en ik sta eigenlijk altijd aan. Sporten komt er niet van, want die tijd besteed ik liever aan werk. Ik ben dus niet echt het goede voorbeeld hierin. Ik ben nu 23 jaar, dus ik kan nog wel een paar jaar zo door leven zonder fysieke gevolgen. Op mijn dertigste zal ik hier vermoedelijk anders over praten.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Onze eerste investeerder heeft gezegd: als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen. Als je wilt groeien, heb je mensen om je heen nodig die dat met je gaan doen. Dat betekent bijvoorbeeld: ik moet een investeerder hebben, dus ik geef wat aandelen weg. Maar het betekent ook dat je niet alles in je eentje moet willen doen en alles voor jezelf moet houden. Dus het gaat echt om delen en om mensen aan boord halen die je verder kunnen helpen.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Ik denk dat mensen van mij leren dat het succes van ondernemen niet zit in de ervaringen of hoeveelheid kennis die je hebt. Het zit in een stukje wilskracht en gewoon doen. Wij zijn een bedrijf gestart en we wisten er niets vanaf. Ik had in het begin vrijwel geen idee waar ik het over had als het over technische zaken ging, maar we zijn gewoon begonnen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Als het even een chaos is, en dat is het veel geweest, dan ben ik het rustige middelpunt dat ervoor zorgt dat we de goede kant op blijven bewegen. Ik kan iedereen rustig houden in tijden van chaos. Dat vind ik prettig aan mezelf en dat vinden mensen ook prettig aan mij.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik zou Janneke Niessen uitkiezen, die ik wel al ken. Zij is op onze leeftijd een bedrijf gestart en dat heeft ze heel goed gedaan. Ze investeert nu in startups. Ik vergelijk mijn eigen looppad met dat van haar. Toen zij mijn leeftijd had, is zij ook een techbedrijf gestart. Ze heeft een beetje dezelfde achtergrond en ervaring als ik. Je mag echt in je handen wrijven als je wat zij tot nu toe heeft bereikt, kunt bereiken.”

Wat voor vak zou je willen geven op school wat je zelf hebt gemist?

“Iets van toneel en drama. Ik denk dat het belangrijk is dat je op jonge leeftijd leert hoe je jezelf bloot kan geven op een podium. Dat kan je later veel brengen als je presentaties moet geven. Veel mensen voelen zich oncomfortabel als ze voor grote groepen mensen moeten staan.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar zou je het over willen hebben?

“Sowieso met mijn familie, dus mijn twee zussen en mijn ouders. Ik denk dat ik truffel risotto wil eten. Dan zou ik het hebben over de dingen waarvan ik het jammer vind dat ik ze niet heb gezien, zoals de ruimte. Ik zou ooit nog wel een keer astronaut willen worden. Verder zijn er geen losse eindjes, ik ben wel een uitgesproken persoon.”