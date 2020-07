Politici Aruba woedend over Nederlandse voorwaarden

In navolging van de politici in Curaçao zijn ook hun collega’s in Aruba woedend over het voorwaardenpakket dat Nederland verbindt met een nieuwe coronalening. Vooral de Nederlandse voorwaarde om financieel toezicht te installeren wekt veel kwaad bloed.

Rocco Tjon, leider van de fractie van politieke partij MEP, de partij van minister-president Evelyn Wever-Croes noemt de Nederlandse voorwaarden ‘onacceptabel’ en een ‘actie gericht tegen de mensenrechten’. Minister van Toerisme Dangui Oduber spreekt over machtsmisbruik door Nederland ‘van een land dat zich in crisis bevindt.’

Nederland wil binnen een paar dagen het jawoord van de eilanden voor de gestelde voorwaarden, anders krijgen ze geen nieuwe coronalening. Vrijdag overlegt de Rijksministerraad over een nieuwe miljoenenlening voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

De coronaleningen zijn bedoeld om de financiële problemen op te vangen die worden veroorzaakt door de coronacrisis op de eilanden. Nederland stelt voorwaarden aan de leningen om daarmee hervormingen door te voeren die volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) “broodnodig zijn” en tot doel hebben het economische en financiële beleid van de landen te hervormen om ze weerbaarder te maken voor eventuele nieuwe crises.