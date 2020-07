Rechtbank Maastricht behandelt volgende week Pinkpopdrama

Een dode en drie zwaargewonden vielen vorig jaar in Landgraaf door een aanrijding na afloop van Pinkpop. De rechtbank in Maastricht buigt zich woensdag 15 juli over de zaak, waarin een man wordt verdacht van het veroorzaken van het dodelijke verkeersongeval en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door onvoorzichtig of onoplettend rijden.

De verdachte reed op 18 juni vorig jaar een groep festivalgangers aan die ’s nachts op de Mensheggerweg voor een camping zat. Daardoor kwam een Heerlenaar om het leven en raakten een vrouw en twee mannen uit Heerlen en Landgraaf ernstig gewond. De chauffeur ging ervandoor, maar meldde zich later bij de politie.

Zijn advocaat zei eerder dat de chauffeur, eveneens een Heerlenaar, eerst langs de groep was gereden in de richting Kerkrade, maar aan het eind van de weg was omgekeerd en de groep heeft aangereden. De man zou de festivalgangers in beide richtingen niet hebben gezien. De straat was tijdens het popfestival afgesloten geweest, maar was juist weer vrijgegeven voor het verkeer.

De rechtbank behandelt de zaak op één dag. De feiten en de persoonlijke omstandigheden worden besproken en de nabestaanden en slachtoffers mogen hun kant van het verhaal vertellen. Het Openbaar Ministerie formuleert de strafeis en de advocaat mag daarop reageren. Uiteindelijk mag de verdachte het laatste woord voeren.

Door de coronamaatregelen zijn in de rechtszaal slechts beperkt plaatsen beschikbaar. Er is ruimte voor twaalf nabestaanden, slachtoffers en hun begeleiders. Voor die groep wordt ook nog een aparte zaal met een videoverbinding ingericht.