Verdachten moord Sabee blijven in de cel

De 37-jarige Marcel D., hoofdverdachte in de zaak rond de moord op Wout Sabee, heeft dinsdag opnieuw een vergeefse poging gedaan op vrije voeten te komen. De rechtbank zag geen aanleiding zijn voorarrest op te heffen en wees een verzoek daartoe af.

D. zit inmiddels 21 maanden vast. Volgens zijn advocaat is het bewijs te dun om hem nog langer in de cel op zijn proces te laten wachten, maar de rechtbank ziet dat anders. Over de zaak tegen medeverdachte Erik W. (33) oordeelde de rechter hetzelfde. Ook hij blijft voorlopig vastzitten.

Wout Sabee (70) werd op 24 juni 2016 bij zijn woning in De Meern doodgeschoten. Twee jaar daarvoor overleefde hij al een moordaanslag, waarvoor inmiddels twee mannen zijn veroordeeld. D. zou de opdrachtgever zijn geweest van die aanslag.

D. zou jarenlang een bende hebben geleid die drugs naar Engeland smokkelde. Hij ontkent alle beschuldigingen. Sabee sprak voor zijn dood met justitie. Hij legde een reeks verklaringen af, met de afspraak dat deze pas openbaar mochten worden als hem iets zou overkomen. In deze zogenoemde kluisverklaringen wees hij naar D. als degene die verhaal kwam halen over een verdwenen partij drugs. D. zegt dat hij Sabee nooit heeft ontmoet. Volgens D.’s advocaat zijn de verklaringen van Sabee het zwaartepunt in de bewijsvoering van justitie. Ten onrechte, meent hij, want de verklaringen zijn onbetrouwbaar.

In de zaak-Sabee zijn zeven verdachten. Vijf van hen zijn eerder al vrijgelaten uit voorarrest. De volgende tussentijdse zitting tegen D. en W. vindt plaats op 16 september.