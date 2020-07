Al meer dan duizend bloemen varen mee op Hart van Troost

Nabestaanden kunnen dierbaren die ze in deze coronatijd hebben verloren, eren op een boot met bloemen die sinds zaterdag door Amsterdam vaart. Inmiddels liggen er al meer dan duizend bloemen met persoonlijke boodschappen op het zogenoemde Hart van Troost.

“Het is voor velen een hele nare periode geweest”, zegt burgemeester Femke Halsema. “Het is bijna niet voor te stellen hoe moeilijk het is om een dierbare te verliezen en geen goed afscheid te kunnen nemen. Voor alle overledenen en hun nabestaanden laten we het Hart van Troost rondvaren.”

’s Avonds verlichten honderden ledlampjes het hart, dat tot en met zaterdag dagelijks van 16.00 uur tot middernacht door de hoofdstad vaart. Op zondag is het Hart van Troost te vinden in buurgemeenten Diemen en Weesp. De boot is live online te volgen via de website www.hartvantroost.nl. Daar kunnen nabestaanden ook tot en met vrijdag gratis een bloem aanvragen en zijn de boodschappen terug te lezen.