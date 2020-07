AVROTROS zoekt deelnemers voor racismedebat Jort Kelder

AVROTROS zoekt mensen die mee willen discussiëren over racisme in de Nederlandse samenleving. Nederlanders die hier op televisie over willen meepraten, wordt gevraagd zich aan te melden voor het grote NPO-debat dat Jort Kelder zondagavond gaat leiden.

De stelling waar in het programma over wordt gesproken is: het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar. De speciale thema-aflevering van het programma De Stelling wordt zondagavond om 20.30 uur live uitgezonden vanuit Rotterdam en duurt een uur.

Mensen kunnen zich melden bij de omroep. Een redactie gaat de komende dagen een selectie maken zodat “alle verschillende geluiden en opvattingen in dit debat aan bod komen”. De omroep moet nog bepalen hoeveel sprekers bij de opname aanwezig kunnen zijn.

Het feit dat Jort Kelder het debat presenteert, leidde eerder woensdag tot felle kritiek. Het collectief Black Renaissance, de actiegroep Kick Out Zwarte Piet en de oud-directeur van het Nationaal Instituut Slavernijverleden vinden dat de NPO het onderwerp niet serieus neemt door Kelder te vragen voor deze klus. De presentator “sympathiseert met het Forum voor Democratie”, zo stellen zij, en heeft in het verleden met regelmaat vermeend racistische opmerkingen gemaakt.