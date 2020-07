Boeren vechten beperking demonstratierecht aan in Groningen

Boeren van de Farmers Defence Force (FDF) en de Veiligheidsregio Groningen staan donderdagochtend tegenover elkaar in de rechtbank in Groningen. De FDF is het niet eens met beperkingen die aan de boeren zijn opgelegd wat betreft het recht om te demonstreren.

Een woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van de veiligheidsregio, bevestigt berichtgeving door RTV Noord dat de rechtszaak gepland staat.

Afgelopen maandag besloot de veiligheidsregio dat boeren in Groningen geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op openbare wegen en plaatsen. Deze beperking duurt tenminste tot maandag 13 juli om 07.00 uur. Als reden daarvoor noemde de veiligheidsregio dat eerdere demonstraties hebben geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties.

De FDF wil dat de maatregel van tafel gaat. De zaak dient om 09.30 uur.

De laatste dagen waren er veel demonstraties en acties van boze boeren. Ze zijn ontevreden over kabinetsplannen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof, zoals een voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen. Volgens de demonstrerende boeren zou dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren.

Ze zijn ook boos op supermarkten omdat die volgens hen geen eerlijke prijs betalen voor landbouwproducten.