Curaçao geeft mondkapjes aan chauffeurs

De Curaçaose overheid geeft deze week mondkapjes aan chauffeurs van taxi’s en bussen. Eerder deze maand heeft het eiland haar grenzen weer geopend voor toeristen en daarmee is er volgens de overheid in de samenleving een groeiende bezorgdheid over nieuwe coronabesmettingen ontstaan.

Chauffeurs voelen zich soms onveilig en hebben zelf om de mondkapjes gevraagd. Op Curaçao zijn in totaal 25 besmettingen geregistreerd. De laatste negen besmettingen waren allemaal bij passagiers die uit het buitenland kwamen en in verplichte quarantaine zaten.