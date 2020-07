De e-sigaret: een slecht idee of juist een goed alternatief?

De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2040 voor het eerst een rookvrije generatie heeft. Om dat te bereiken heeft ze behoorlijk wat maatregelen doorgevoerd. Uit recent onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt echter dat het aantal jongeren dat rookt niet meer is gedaald.

Ingrijpende maatregelen

De regering heeft al een flink aantal maatregelen doorgevoerd om roken te ontmoedigen en heeft er nog behoorlijk wat in de pijpleiding zitten. Geen rookruimtes meer in de horeca, hogere accijns op tabak, niet meer roken op plekken waar veel kinderen komen en rookwaar buiten het zicht houden in de winkel, bijvoorbeeld.

Veel discussie rondom de e-sigaret

Veel van die maatregelen kunnen uiteraard op sympathie rekenen. Maar rondom het onderwerp e-sigaretten is er nog wel wat discussie. Er zitten veel minder giftige producten in e-sigaretten dan in tabak. ‘Vaping’ is daarom nog altijd een beter idee dan roken, aldus de voorstanders. Het Trimbos instituut stelt echter dat het ontmoedigd moet worden, want ook vapen is schadelijk – al is het nog onduidelijk hoe schadelijk precies.

Tabak en e-sigaretten: dezelfde regels

Het gebruik van de e-sigaret wordt daarom flink aangepakt door de regering. De regels voor tabak gaan ook gelden voor de e-sigaret, en vanaf 1 juli 2020 mag er in de horeca ook niet meer gevaped worden. Daarnaast wil Nederland accijns gaan heffen op e-sigaretten, en binnenkort worden de smaakjes in e-sigaretten verboden. Die smaakjes zouden het aantrekkelijker maken voor jongeren.

Tegengeluiden

De Esigbond, brancheorganisatie voor de elektronische sigarettenindustrie, vindt het ontmoedigen van e-sigaretten een slecht plan. Ze stelt dat de overheid voorbij gaat aan de positieve kant van het verhaal, namelijk dat e-sigaretten een belangrijke rol kunnen spelen bij het bereiken van een rookvrije generatie.

De e-sigaret als hulpmiddel om te stoppen

Voorstanders van e-sigaretten stellen dat e-sigaretten helpen bij het afbouwen en stoppen met roken, of op z’n minst een minder schadelijk alternatief zijn. Je kan veel beter een e-sigaret aanschaffen, dan weer een pakje sigaretten. Volgens de voorstanders zorgen al die maatregelen er juist voor dat mensen weer terugkeren naar de gewone sigaret. En dat is nou net wat we niet willen.

Rokende jongeren

Of dat nu klopt of niet: het lijkt op dit moment in ieder geval even niet te lukken om de volgende generatie minder te laten roken. Twee jaar geleden had volgens het eerdergenoemde onderzoek van Trimbos één op de zes scholieren weleens gerookt. Nu geeft 17 procent van alle scholieren aan dat ze weleens een sigaret hebben gerookt. Daar is dus weinig aan veranderd. Overigens is dat wel een stuk minder dan in 1999: toen had 54 procent van de jongeren weleens gerookt.

Misschien moeten we dus gewoon nog even geduld hebben. Of het nou gaat over duidelijkheid op het gebied van de e-sigaret, of over mooie cijfers op het gebied van niet-rokende jongeren, één ding weten we wel: de (stoppende) volhouder wint.