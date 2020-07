Defence for Children sleept Nederlandse Staat voor de rechter

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité slepen de Nederlandse Staat voor de rechter. Dat doen ze omdat gezinnen met kinderen van het water worden afgesloten als de ouders de waterrekening niet hebben betaald. Dat is volgens de organisaties in strijd met kinderrechten.

Ook publieke waterbedrijven Dunea en PWN worden gedaagd, omdat ze volgens de organisaties handelen in strijd met de rechten die zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Defence for Children is vooral boos omdat “kinderen er niets aan kunnen doen dat hun ouders de rekening niet kunnen betalen”, maar de waterbedrijven weigeren toch te stoppen met de afsluiting. “Water is onmisbaar voor het leven en de gezondheid van een kind. Wij vragen de rechter om te verbieden dat kinderen van het water worden afgesloten”, aldus Mariëlle Bahlmann, juridisch adviseur Jeugdrecht bij Defence for Children.

In 2018 is er een nieuwe regeling in werking getreden waardoor huishoudens kunnen worden afgesloten van het water. Alleen consumenten voor wie afsluiting van het water ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, worden hiervan uitgesloten. Kinderen vallen hier volgens de regeling niet onder.