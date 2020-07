Jongerenclubs vragen Rutte om meer coronasteun

Premier Mark Rutte praat woensdag op het Catshuis met meerdere jongerenorganisaties. Het gesprek gaat over de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs en de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Studentenvakbonden ISO en JOB, scholierenorganisatie LAKS, tv-presentator Tim Hofman en de jongerenafdelingen van FNV en CNV zijn aanwezig, evenals de ministers Ingrid van Engelshoven (MBO en Hoger Onderwijs), Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

De deelnemers spreken Rutte namens een groter samenwerkingsverband, de Coalitie-Y. Daarin zitten bijvoorbeeld ook studentenvakbond LSVb en jongerenafdelingen van politieke partijen.

Coalitie-Y heeft een paar eisen. Zo wil de organisatie dat meer studenten compensatie krijgen voor studievertraging door het coronavirus. Laatstejaars studenten krijgen een vergoeding voor het extra collegegeld dat ze moeten betalen en voor de aanvullende beurs die ze langer nodig hebben, maar die regeling geldt niet voor studenten die na de zomer aan hun laatste jaar moeten beginnen, en voor studenten die nog niet op dat punt zijn. “Stages zijn stilgelegd, lessen zijn uitgevallen, iedereen heeft vertraging opgelopen. Andere studenten moeten hun vertraging de komende tijd inhalen, maar de instellingen mogen nog niet op volle toeren open. Dan kun je de vertraging niet inlopen”, zegt LSVb-voorzitter Lyle Muns.

De LSVb zegt dat studenten door de vertraging ook meer geld moeten lenen. Muns: “Sommigen hebben na hun studie een schuld van 40.000 tot 50.000 euro, en als de economische crisis komt zijn het de jongeren die in de knel komen. Je zadelt een hele generatie op met schulden. Er zijn 750.000 studenten in Nederland. Niet iedereen wordt arts of advocaat, hier zitten ook de leraren en verpleegkundigen van de toekomst tussen.” Verder wil Coalitie-Y dat flexwerkers langer ondersteuning krijgen, en dat er een nationaal actieplan tegen jeugdwerkloosheid komt, waarbij de overheid pas afgestudeerde jongeren helpt om een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Rutte en de jongerenclubs willen na woensdag nog een paar keer met elkaar spreken. Dan gaat het onder meer over klimaatbeleid en de woningmarkt.