Koffer op Schiphol bevatte insecticide en miljoen euro vals geld

In een koffer op Schiphol is ongeveer 1 miljoen euro aan valse bankbiljetten en de insecticide dimethoaat gevonden. Dinsdag werden in een bedrijfsgebouw op Schiphol vijf mensen onwel nadat de in beslag genomen koffer daar werd geopend.

Dimethoaat kan schadelijk zijn bij inademing. De stof werd volgens de Koninklijke Marechaussee “in lage concentratie aangetroffen in de koffer”.

Het gebouw aan de Evert van de Beekstraat werd dinsdag ontruimd nadat mensen irritaties aan de huid, ogen en keel kregen na het openen van de koffer. De vijf mensen die onwel werden zijn via de medische dienst naar huis gestuurd. Nadat er nog twee medewerkers onwel waren geworden, werden de brandweer en marechaussee ingeschakeld.

De marechaussee doet verder onderzoek ter plaatse. Zodra dat is afgerond wordt het pand vrijgegeven.