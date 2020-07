Korting op kunst en cultuur voor mbo’ers verdwijnt

De kortingskaart op kunst en cultuur voor mbo’ers verdwijnt eind dit jaar. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stimuleert de MBO Card het cultuuronderwijs onvoldoende.

De gratis pas werd in 2016 ingevoerd en is vergelijkbaar met de Cultuurkaart uit het voortgezet onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mbo-studenten de pas activeren. De kaart wordt ook vooral gebruikt als kortingspas in de vrije tijd voor bijvoorbeeld bioscoop-, festival- of concertbezoek.

De minister wil in plaats van de MBO Card de directe samenwerking tussen mbo-scholen en culturele instellingen gaan stimuleren, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Hiervoor maakt ze jaarlijks een half miljoen euro vrij.

Van Engelshoven zoekt voor het mbo verder aansluiting bij het cultuurprogramma (Cultuureducatie met Kwaliteit) dat de afgelopen acht jaar volgens haar positieve resultaten in het basisonderwijs heeft geboekt.