Landbouwminister zegt werkbezoek af wegens boerenprotest

Minister Carola Schouten (Landbouw) heeft een werkbezoek in Zeeland afgezegd wegens de dreiging van demonstrerende boeren. Dat gebeurde op advies van de veiligheidsregio.

Een woordvoerder van haar ministerie bevestigt dat Schouten het bezoek na een negatief advies heeft moeten afblazen. Ze was al op een locatie geweest, maar onderweg naar het tweede deel van het werkbezoek waren boeren met trekkers op de weg. Op Twitter zegt de politie Zeeland dat “werd gevreesd dat het bezoek niet ordentelijk zou verlopen” omdat er een groep boeren aanwezig was.

Boze boeren demonstreren in tal van plekken in Nederland tegen het plan van Schouten om veevoer met minder ruw eiwit te verplichten. Dat verlaagt de stikstofuitstoot, maar boeren zijn het er niet mee eens dat dit vanuit de politiek wordt opgelegd.

Het bezoek stond in het teken van natuur en droogte. Ministers leggen werkbezoeken af op dagen dat ze bijvoorbeeld niet met de Kamer in debat zijn, om over ervaringen van Nederlanders te leren die te maken hebben met hun vakgebied.

Land- en tuinbouworganisatie LTO baalt dat het werkbezoek is afgeblazen door boerenblokkades. Akkerbouwers die oplossingen hebben bedacht voor het tekort aan zoet water, zouden juist met Schouten in gesprek gaan over deze problematiek. “Helaas kunnen we niet alles ondervangen”, zegt Wim Bens, waarnemend voorzitter van de organisatie.

Over de schade die de droogte van de afgelopen maanden heeft aangebracht, wilden de akkerbouwers juist praten met Schouten. “Het is belangrijk om zulke dingen met een minister te bespreken”, aldus Bens. “Dat er op het stikstofdossier grote onvrede is, zou niet tot gevolg moeten hebben dat we op andere dossiers niet in gesprek kunnen.”