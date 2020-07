Nieuwslezer Amber Brantsen wordt onwel tijdens NOS Journaal

Nieuwslezer Amber Brantsen is woensdagochtend aan het einde van het NOS Journaal van 07.00 uur onwel geworden. In beeld was te zien hoe zij tijdens het weerbericht onderuit ging.

“Inmiddels gaat het weer”, laat de NOS op Twitter in een korte verklaring weten. “Dank voor alle zorg.” Kijkers reageerden op sociale media geschrokken.

Rond kwart voor acht reageerde de presentator zelf ook op Twitter. “Lieve mensen, ik zie hier veel reacties rondgaan. Geen zorgen, ik ben weer ok√©.#NOS”

In de onlineherhaling van de uitzending van 07.00 uur was het fragment dat Brantsen onwel wordt, niet meer te zien.