Rechtbank laat Martien R. niet vrij

De vermeende drugshandelaar Martien R. moet in de gevangenis blijven in afwachting van zijn proces. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch woensdag. Ook zes medeverdachten blijven voorlopig vastzitten. Advocaten hadden om vrijlating gevraagd.

Justitie houdt R., die wordt beschouwd als een van de kopstukken van een crimineel familienetwerk uit Oss, verantwoordelijk voor het leiden van een drugsorganisatie die zich bezighield met de grootschalige handel in harddrugs en wapens. R. en een groot aantal familieleden werden in november opgepakt bij de grote politieactie Operatie Alfa. In deze zaak zijn tot nu toe zijn zestien mensen gearresteerd. Neef Toon R. werd in mei als laatste aangehouden. Hij en alle overige verdachten verschijnen donderdag voor de rechter in Den Bosch die dan beslist of ze in de cel blijven.

Het proces wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 inhoudelijk behandeld.