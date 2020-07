Starten in 2020? Dit zijn de 5 belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers

Je eigen baas zijn kan veel voordelen hebben. Hoewel de Kamer van Koophandel dit jaar een daling in het aantal starters signaleert, zijn er toch nog steeds genoeg Nederlanders die de sprong wagen. En wellicht is door omstandigheden, zoals baanverlies of het zien van een mooie kans, dit wel juist hét moment om de stap naar een eigen bedrijf te maken.

In deze tijden van corona is natuurlijk meer dan ooit duidelijk is geworden dat we de toekomst niet altijd kunnen voorzien. Ga je voor zelf beginnen, dan kun je verschillende risico’s toch indekken, en zo een goede basis leggen voor een succesvol bedrijf. Bij het starten als zzp’er komt er veel kijkenmen een van de belangrijkste aspecten is misschien wel het afsluiten van de juiste verzekeringen.

Aan welke verzekeringen moet je denken als zzp’er? We hebben de belangrijkste hier voor je op een rijtje gezet.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als zzp’er ben je volledig aansprakelijk voor je bedrijf en alles wat hieruit vloeit. Het kan, in de loop van je werkzaamheden, natuurlijk altijd gebeuren dat er iets mis gaat, waardoor er door jouw toedoen schade bij derden ontstaat. Een ZZP aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten die uit deze schade kunnen ontstaan en kan dus torenhoge rekeningen voorkomen.

Het gaat hier vooral om materiële schade, die niet opzettelijk is veroorzaakt, hoewel letselschade wel meeverzekerd kan worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dan dat je als zelfstandige timmerman bij de klant in huis een kast aan het installeren bent, en hierbij een kras in het parket maakt. Of als freelance online marketing specialist bij de klant op kantoor zit en per ongeluk een kopje koffie naast een laptop omstoot.

Elk beroep is anders, en daarmee ook de risico’s die bij het uitvoeren van de werkzaamheden van dat beroep ontstaan. Ga je verschillende verzekeringen vergelijken, neem dan altijd de voorwaarden goed door en kijk uit naar de specifieke betrekkingen op jouw vakgebied. Werk je in de bouw? Dan is een aanvullende CAR (Construction All Risk) verzekering ook zeker aan te raden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naast materiële schade, is het bij beroepen als adviseur, architect of accountant ook mogelijk om vermogensschade te veroorzaken. Wanneer door een verkeerd advies of een verkeerde berekening ernstige schade ontstaat bij de klant, dan zal deze schade op jou als zzp’er verhaald worden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan deze schade dekken en is voor professionals wel degelijk aan te raden. Met name als je met grotere partijen werkt, zal je merken dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zelfs vereist is voor bepaalde projecten.

Bedrijfsrechtsbijstand

Wanneer het op juridische conflicten aankomt, dan wil je een bedrijfsrechtsbijstandverzekering hebben. Deze verzekering dekt kosten die voortvloeien uit gerechtelijke kosten, zoals het inhuren van een advocaat, juridisch advies inwinnen en het navolgen van een klant die zijn rekeningen niet betaald. Let er in het laatste geval op dat er incassobijstand zit inbegrepen bij jouw rechtsbijstandverzekering.

Voertuigverzekeringen

Heb je een voertuig van de zaak, zoals een auto, een bestelwagen of zelfs een scooter, dan dient deze met een speciale zakelijke voertuig verzekering gedekt te worden. Ook wanneer je je privé wagen voor het werk gebruikt, bijvoorbeeld om naar klanten te rijden, dan kan het voordelen hebben deze officieel als bedrijfsauto in te zetten. Hiermee kunnen er namelijk afschrijvingen op de auto gedaan worden en autokosten afgetrokken worden.

Bij een zakenauto of bestelwagen hoort een zakelijke autoverzekering, die afhankelijk van de premie een beperkte of een uitgebreide cascoverzekering omvat. Houd er rekening mee dat een zakelijke autoverzekering over het algemeen duurder is dan een privé autoverzekering.

Verzekering arbeidsongeschiktheid

Tot slot is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering dekt bij een ongeluk of langdurig ziekte het verloren inkomen, en eventueel ook herstel- en omscholingskosten. In tegenstelling tot iemand in loondienst, komt een zzp’er bij arbeidsongeschiktheid niet in aanmerking voor een uitkering. Dit is een groot risico, maar toch kiezen veel zelfstandigen voor om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen, met name door de hoge premie die hierbij hoort.

De overheid werkt er echter al jaren aan om ook voor zelfstandige ondernemers een sociaal vangnet te creëren en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering lijkt er nu toch eindelijk aan te komen. Dit is dus als beginnend zzp’er zeker iets om rekening mee te houden.

Voor jezelf aan de slag gaan kan een geweldig avontuur zijn. Toch is het goed om altijd met beide benen op de grond te blijven, rationeel naar de onderneming te kijken en waar mogelijk risico’s te beperken. Bereid je daarom goed voor en maak een plan van aanpak, zodat je de best mogelijke basis voor jouw eigen bedrijf creëert.