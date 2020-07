Actie voor Suriname haalt ruim miljoen euro op

Met het programma Nederland voor Suriname dat woensdagavond op NPO 1 werd uitgezonden, is meer dan 1,15 miljoen euro ingezameld om het land te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat meldt de NTR donderdagmiddag. De benefietshow werd ondersteund door het Rode Kruis en geproduceerd door Human Nature Films in samenwerking met de NTR. Vlak na de show stond er 502.069 euro op de teller.

De actie werd georganiseerd door onder anderen cabaretier en presentator J├Ârgen Raymann. Met het geld wordt Suriname geholpen aan bijvoorbeeld medische apparatuur, mondkapjes, behandelplekken en ic-bedden. Tijdens het programma kwamen verhalen van prominente Nederlanders en Surinamers voorbij en waren er optredens van onder anderen Trijntje Oosterhuis, Ronnie Flex en Jeangu Macrooy.

Donderdagmiddag stond de teller om precies te zijn 1.158.000 euro. Het SU4SU Fonds nam het initiatief tot de actie. Dat fonds is in maart 2020 opgezet door Fernandes Concern Beheer, Staatsolie en Surinam Plastic Manufacturing N.V., die het belang zagen in het op orde brengen van zorginstellingen, zodat deze voorbereid zijn op een eventuele uitbraak van Covid-19 . Het fonds wordt beheerd door de VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven). De SU4SU heeft laten weten dankbaar te zijn voor de bijdragen.