Auto’s Tilburgs gezin in brand gestoken, twee arrestaties

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in een onderzoek naar autobranden in Tilburg. Het gaat om een 17-jarige jongen die gezien wordt als opdrachtgever of tussenpersoon voor de brandstichtingen waarbij twee auto’s van een Tilburgs gezin vorig jaar in vlammen opgingen.

De politie vermoedt dat mogelijk een ruzie of een conflict ten grondslag ligt aan de branden en ze niets te maken hebben met het criminele circuit.

De branden waren in juli en september 2019 in de Mascagnistraat. Op 6 juli ging de eerste wagen van het gezin in vlammen op, op 17 september bleef het bij een poging tot brandstichting. Op 24 september brandde hun tweede auto af, een ander voertuig raakte daarbij ook onherstelbaar beschadigd.

Twee dagen geleden arresteerde de politie al een 19-jarige Tilburger in verband met de brandstichtingen.