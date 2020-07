Goudprijs staat op hoogste niveau ooit

Vanwege de aanhoudende onrust op de financiële markten is de goudprijs gestegen naar het hoogste niveau sinds november 2011. Vanwege het coronavirus zoeken beleggers naar een veilige manier om te investeren, waardoor de prijs van het edelmetaal sterk is toegenomen. Het blijven onzekere tijden, waarin niemand weet wat er staat te gebeuren. Wat is wijsheid qua beleggen?

Goud breekt record

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) staat monteel op meer dan 1.800 dollar. De goudprijs nadert hierdoor steeds meer het record van 1.900 dollar dat in september 2011 werd bereikt. De vraag is: moet je wel of niet beleggen in goud? Het aloude argument om het niet te doen, het levert geen rente of dividend op, lijkt te sneuvelen.

Geen rente op spaargeld

Consumenten krijgen vrijwel geen rente op hun spaargeld of obligaties. De rente staat al langere tijd laag, maar doordat de centrale banken en overheden vele miljarden in de economie stoppen als gevolg van de coronacrisis, is het alleen maar nog triester gesteld met de rentes. Goud echter profiteert hiervan.

Goed jaar voor cryptomunt

Tot nu beleven beleggers in goud een goed jaar. Na bijna zes maanden handelen bedraagt de winst in dollars ruim tien procent. Er zijn analisten die beweren dat de prijs, met name door de coronacrisis, nog verder kan oplopen, namelijk tot wel 3.000 dollar. Naast goud heeft de cryptomunt ook een goed jaar. Hoewel de prijs van Bitcoin behoorlijk fluctueert, presteert het over het gehele jaar gezien prima. Bitcoin kopen is dus een optie.

30 procent hoger

Bitcoin begon het jaar met een prijs van 7.200 dollar. Daarmee staat de koers op dit moment ruim 30 procent hoger dan 1 januari. Op het hoogtepunt stond de koers medio februari nog op 10.400 dollar. Destijds stond BTC 44 procent hoger dan twee maanden daarvoor. Dit bullish momentum werd onderbroken toen Bitcoin de hierop volgende maand daalde als gevolg van de onrust op de wereldmarkt. Na de flinke drop in maart bungelt de koers nu al geruime tijd tussen de 9.000 en 10.000 dollar.

Onzekere tijden

Hoe de rest van het financiële jaar zal verlopen, weet niemand. Krijgen we nog een tweede coronagolf? Wie zal het zeggen. De spaarrente is nul, en dat zal nog wel even zo blijven. Dus wat doe je dan met je spaargeld? De beurs is een onzekere plek, waar de koersen dalen en stijgen. Als je nu aandelen koopt, kan je gemakkelijk vijf procent winst of verlies maken op één dag. De koersen reflecteren de grote onzekerheid waarin we ons bevinden. Het kan een prima moment zijn om een gokje te wagen. Maar het kan ook tegenvallen.