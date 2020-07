Onderzoek naar effect van voeding bij herstel ic-patiënt

Vier Nederlandse en vijf Belgische ziekenhuizen onderzoeken of voeding helpt bij het herstel van mensen die op een intensive care hebben gelegen. De onderzoekers willen weten of patiënten sneller herstellen als ze eiwitrijke sondevoeding krijgen. Als mensen beter herstellen en minder lang hoeven te revalideren, kan dit miljoenen euro’s per jaar besparen, zegt het universitaire ziekenhuis Maastricht UMC+, dat het onderzoek leidt.

Elk jaar belanden duizenden mensen op een intensive care. Ze verliezen veel spiermassa doordat ze dagen achter elkaar op bed moeten blijven liggen. Het verlies van spiermassa verzwakt hun lichaam, waardoor ze soms langer op een intensive care moeten blijven liggen en waardoor ze daarna langer moeten herstellen. Eiwitrijke sondevoeding kan helpen om spiermassa te behouden, waardoor mensen mogelijk beter herstellen.

De onderzoekers willen ic-patiënten die eiwitrijk eten krijgen, vergelijken met patiënten die gewoon voedsel eten. Ze willen bijvoorbeeld meten hoe ver mensen kunnen wandelen, hoe sterk ze iets met hun handen vast kunnen pakken en hoe ze weer kunnen werken.

Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, hebben de onderzoekers 824 proefpersonen nodig. Ze kunnen vooraf niet inschatten hoelang het duurt om dat aantal te bereiken.

In Nederland doen behalve het Maastricht UMC+ ook de ziekenhuizen Gelderse Vallei (Ede), Medisch Spectrum Twente (Enschede) en Zuyderland (Heerlen en Geleen) mee aan het onderzoek. In België zijn dat ziekenhuizen in Genk, Brussel, Kortrijk en twee in Luik.

Het onderzoek heeft een subsidie van 1,9 miljoen euro gekregen van ZonMw, een Nederlandse overheidsorganisatie voor onderzoek naar gezondheid, en van de Belgische zusterorganisatie daarvan. Maastricht had de subsidie al voor de uitbraak van het coronavirus aangevraagd, maar de pandemie “maakt het onderzoek wel des te relevanter”, aldus een woordvoerder.