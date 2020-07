Rutte naar Merkel om te praten over herstelfonds

Hoe moet het Europees herstelfonds eruit komen te zien? Dat is een vraag die centraal zal staan tijdens het werkdiner dat premier Mark Rutte donderdagavond heeft bij bondskanselier Angela Merkel. Duitsland is sinds deze maand voorzitter van de EU.

Eind volgende week is er in Brussel een ingelaste top van Europese leiders over het fonds en de meerjarenbegroting van de EU. In de aanloop daar naar toe spreekt Merkel met een reeks staats- en regeringsleiders.

De Europese Commissie heeft een fonds voorgesteld van 750 miljard euro om landen te helpen de coronacrisis door te komen. Twee derde moet uit giften of subsidies bestaan. Nederland wil dat het uit leningen bestaat, maar lijkt op dit vlak wel tot een compromis bereid.

Nederland heeft twee belangrijke eisen voor de komende top, zei Rutte vorige week. De korting op de Nederlandse afdracht aan de EU moet blijven, en landen die geld van het herstelfonds krijgen moeten hervormingen doorvoeren. Het gaat dan vooral om zuidelijke lidstaten die bijvoorbeeld hun arbeidsmarkt en pensioenstelsel moeten veranderen.

Rutte heeft geen haast om tot een compromis over het fonds te komen. Er is volgens hem voldoende tijd. De Duitse regering en de Europese Commissie willen juist wel snel een oplossing omdat lidstaten economisch zwaar getroffen zijn door het virus.