Ster tevreden én kritisch over reclameplannen voor de NPO

Ster, het instituut dat de reclame op de publieke omroep verzorgt, is zowel tevreden als kritisch over de plannen voor reclamespotjes op de tv-zenders van de publieke omroep. De plannen werden woensdag gepresenteerd.

Duidelijk werd toen dat het plan van mediaminister Arie Slob van tafel is om de publieke televisie over anderhalf jaar voor 20.00 uur ’s avonds reclamevrij te maken. Maar dat in ruil daarvoor de omroepen beloven vanaf 2022 de reclame in vijf jaar tijd met de helft terug te brengen.

Ook werd bekend dat mediaminister Arie Slob van plan is met ingang van 1 januari helemaal te stoppen met onlinereclame, in plaats van een jaar later. Dat plan stuit op verzet van Ster. De organisatie had graag gezien dat de ingreep beperkt zou worden tot het afschaffen van banners en reclame rondom onlinefragmenten.

“We zijn tevreden met de wijzigingen van de minister op het gebied van lineaire aanbodkanalen, maar vinden het zorgwekkend dat de visie voor onlinereclame voorlopig ongewijzigd blijft. We blijven ons inzetten voor het behoud van online en zien nog steeds mogelijkheden om de komende maanden over dit punt in gesprek te blijven”, aldus Frank Volmer, directeur van Ster.