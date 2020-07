Vonnis in zaak neerslaan agent bij trouwstoet Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam doet donderdag uitspraak in de zaak tegen de 26-jarige Shahid B., verdacht van het knock-out slaan van een agent. B. maakte op 30 augustus 2019 deel uit van een trouwstoet die overlast gaf. Toen de betrokken agent daar op de Westzeedijk in Rotterdam tegen optrad, gaf B. hem een harde klap tegen zijn achterhoofd. Het incident werd gefilmd, de beelden zijn ruim verspreid.

Het Openbaar Ministerie heeft achttien maanden cel en tbs met voorwaarden tegen de Rotterdammer geëist. Volgens justitie is B. al vele malen eerder de fout in gegaan en verprutst hij het telkens weer. Het OM heeft ook geëist dat B. een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van een jaar gaat uitzitten, omdat hij met de mishandeling van de agent in zijn proeftijd weer een misdrijf heeft begaan.

Na de klap sloeg B. op de vlucht. Pas in oktober kon hij worden getraceerd en aangehouden.

De agent heeft tijdens de rechtszitting twee weken geleden gezegd dat hij “eigenlijk medelijden” heeft met zijn aanvaller. B. heeft op zijn beurt tegen de agent spijt betuigd.