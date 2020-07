Voor deze kamerplanten heb je geen groene vingers nodig

Kamerplanten: ze mogen eigenlijk niet missen in je interieur. Ze zijn populairder dan ooit en hebben veel voordelen, waarover later meer. Helaas is niet iedereen geboren met groene vingers. Twee weken je plant geen water geven? Veel planten worden daar niet blij van. Gelukkig zijn er ook planten die heel makkelijk in het onderhoud zijn.

Voordelen kamerplanten

Een groot voordeel van kamerplanten is dat ze bij elke woonstijl passen. Houd je wat meer van industrieel, ben je juist een minimalistisch type of is het bij jou thuis een bonte verzameling van kleuren? Planten brengen altijd meer sfeer en je kan ze in iedere ruimte van je woning neerzetten. Wat dacht je van een kamerplant in je keuken, wc of badkamer? Een ander voordeel is dat planten stress kunnen verminderen. Uit onderzoeken blijkt dat een huis met veel groen ondersteunt bij het meer ontspannen en vrolijk voelen. Het kan zelfs een positieve invloed op je bloeddruk hebben.

Makkelijke kamerplanten

Denk je bij de verzorging van een kamerplant al snel: laat maar zitten, dan hebben wij goed nieuws. Er zijn namelijk een aantal kamerplanten die zelfs voor mensen zonder groene vingers goed te verzorgen zijn. We kennen natuurlijk allemaal de cactus, die er in verschillende soorten en formaten zijn. Maar dan moet je wel houden van hun stekelige uiterlijk. Naast de cactus is ook het vetplantje zo’n typische makkelijke kamerplant, zoals het Kruiskuit. Deze vetplant is bijzonder door de bloemen die ontstaan als het plantje in bloei staat.

Lucht zuiveren

Een andere plant die het heerlijk vindt om met rust gelaten te worden is de Sanseveria, ofwel Vrouwentongen. Ga je drie weken met vakantie? Geen enkel probleem, dat overleeft deze plant prima. Een extra voordeel: hij zuivert de lucht. Sommige kamerplanten halen CO2 uit de lucht en zetten deze om in zuurstof. Zeker in minder goed geventileerde ruimtes doen dergelijke planten het goed. Nog zo’n kamerplant die vrijwel onsterfelijk is en net als de Sanseveria de lucht zuivert, is de lepelplant. Het maakt voor deze plant niet heel veel uit hoe vaak hij water krijgt. Daarbij kan deze plant prima in de schaduw staan, dus is het een uitstekende plant voor ergens in de hoek.

Een andere plant die weinig aandacht nodig heeft, is de Zamioculcas. Deze plant wordt ook wel de studentenplant genoemd. Deze plant slaat water op in zijn bladeren en heeft hierdoor minder dorst. Wel zo makkelijk. Ten slotte kun je ook kiezen voor de Dracaena. Ook deze kamerplant kan een tijdje zonder water en staat het liefst (half) in de schaduw. Ook dit is een zuiverende plant. Van deze plant zijn er 120 soorten, dus daar zit vast iets moois tussen.

Goede akoestiek

Nog een laatste voordeel van kamerplanten, mocht je nog niet helemaal overtuigd zijn: kamerplanten dragen bij aan een goede akoestiek in huis. Dit betekent wel dat je voor een wat grotere plant moet kiezen, of een heleboel kleine plantjes. Maar hoe groter de planten en bladeren, hoe beter het geluid kan worden geabsorbeerd.