Voorarrest verdachte kinderporno per eind juli geschorst

De 32-jarige Lesley L., verdacht van kinderpornobezit en het treffen van voorbereidingshandelingen voor het maken van kinderporno, komt eind deze maand op vrije voeten. De rechtbank in Rotterdam schorst zijn voorarrest met ingang van 31 juli. Dit is donderdag besloten tijdens de tweede regiezitting in zijn strafzaak.

L. woont in Hengelo samen met zijn partner Marthijn Uittenbogaard, oud-voorzitter van de verboden verklaarde pedofielenvereniging Martijn. De zaak tegen L. kwam aan het rollen toen wegens onderzoek naar de mogelijke voortzetting van de pedofielenvereniging begin dit jaar onderzoek bij het stel thuis werd gedaan. Dit onderzoek loopt nog, de strafzaak tegen L. staat hier los van.

Bij een huiszoeking begin dit jaar is in de woning een compleet ingerichte kinderkamer ontdekt. Daarnaast werden volgens het OM ook allerlei seksattributen, kinderkleding en -speelgoed aangetroffen. L. zou volgens het OM ook jarenlang seksueel getinte foto’s en films van een minderjarig kind hebben gemaakt.

De advocaat van L. sprak van een “onzinnige verdenking” en “stemmingmakerij”. “Het OM is al maanden naarstig op zoek naar bewijs, maar er is nog geen snipper gevonden”, aldus de advocaat. Hij had daarom ook verzocht de voorlopige hechtenis van L. te beĆ«indigen.

De rechtbank willigt dit verzoek niet per direct in, omdat het OM aangaf binnenkort nog een minderjarige te gaan horen. Wie dit zou zijn, wilde het OM nog niet bekendmaken. De rechtbank geeft het OM hiervoor nu tot eind juli de tijd. De rechtbank benadrukte wel dat L. na zijn schorsing op geen enkele wijze contact mag zoeken met de ouders en kinderen die in het strafdossier voorkomen.