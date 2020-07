Grapperhaus hekelt herrieschoppende jongeren in buitenland

Justitieminister Ferd Grapperhaus is “echt ontstemd” over Nederlandse feestvierende jongeren die zich op vakantie in het buitenland niet aan de daar geldende coronaregels houden. In België en Portugal greep de politie in en kwam het tot opstootjes. “Ik kijk naar de kinderen, maar ook naar de ouders. Kennelijk heb je in de opvoeding toch een tandje gemist.”

De minister wijst erop dat het coronavirus ook in het buitenland een probleem is. Hij gunt de jongeren van harte hun reis, maar als je naar andere landen toe gaat “dan gedraag je je. Ik vind het slecht en heel treurig als ik zie dat jonge mensen zich niet aan de coronaregels houden en de beuk erin gooien”.

Als het zijn eigen kinderen geweest zouden zijn, die zijn al wat ouder, “maar dan had ik ze teruggehaald”. Hij zegt het ook tegen die ouders. “Er zitten heel veel kinderen bij, viel mij op, die heel keurig Nederlands praten. U weet wat ik bedoel. Uit die hele keurige buurten, dan denk ik, die ouders zijn teveel naar bridgeavonden geweest in plaats van ze op te voeden.”

De minister snapt dat het virus ver van hun eigen bed staat, maar hij wijst erop dat ook mensen van in de 20, 30 en 40 jaar “stevig ziek” kunnen worden door corona.