Ministers doen aangifte tegen actievoerende boeren

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft aangifte gedaan tegen boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF). Dat heeft haar woordvoerster laten weten. „Het is belangrijk dat iedereen in Nederland zijn mening kan laten horen. Maar met intimidatie en bedreiging ga je de grens over. Daarom heb ik aangifte gedaan”, aldus Ollongren vrijdag.

Het Reformatorisch Dagblad meldde dat ook haar ambtgenoot Carola Schouten (Landbouw) vrijdag aangifte tegen FDF heeft gedaan. Een woordvoerder van haar ministerie wilde dat niet bevestigen.

De krant onthulde een paar weken geleden dat “tal van doodsverwensingen worden geuit in een besloten groep, onder meer aan het adres van politici”. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot deed in een eerder stadium al aangifte.