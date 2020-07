Recordomzet online detailhandel: reden tot optimisme?

Crisis of niet, we zijn flink aan het shoppen. Volgens recente cijfers van het CBS heeft de detailhandel in mei 8,2 procent meer omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. De online omzet is zelfs met bijna 50 procent gestegen. Dat zijn mooie cijfers, maar toch waarschuwen sommige experts voor teveel optimisme. Is dat terecht?

Eten en klussen

Winkels die voeding en genotmiddelen verkopen doen het nog altijd goed. Ook winkels in meubels, woninginrichting, consumentenelektronica, witgoed en recreatieartikelen mogen tevreden zijn. We blijven fanatiek klussen: volgens het CBS hadden de bouwmarkten aan het begin van de coronacrisis al 50 procent meer omzet dan een jaar eerder, en ook nu behaalden ze weer recordomzetten.

Geen nieuwe schoenen in huis

De producten die te maken hebben met ‘thuis leven en thuis werken’ blijven het dus goed doen. De cijfers van kleding- en schoenenwinkels zijn daarentegen minder rooskleurig. Daarnaast steeg de online omzet van de detailhandel behoorlijk, maar zijn het nog steeds spannende tijden voor fysieke winkels.

De winkel uit, de webshop in

De verklaring voor dat online shoppen ligt voor de hand: gemak is op dit moment even belangrijker dan beleving. Het scheelt als je dan in plaats van een tamelijk ingewikkeld uitstapje naar de bouwmarkt die bijpassende houten jaloezieën gewoon even online kan bestellen.

Een optimistisch beeld

We klussen niet op nieuwe gympjes, we kopen geen nieuwe jurk voor het restaurant waar we niet heengaan, maar we blijven wel shoppen. Webwinkels hebben 38,7 procent meer omgezet. De ‘echte’ winkels die daarnaast nog een webshop hebben, zagen de online omzet zelfs met 64,8 procent stijgen. Daarmee komt de online omzet 49,5 procent hoger uit dan in dezelfde maand van 2019 – de grootste stijging sinds januari 2014.

Teveel spaargeld

Dat klinkt positief, maar experts waarschuwen voor teveel optimisme over ons bestedingsgedrag. Het is maar zeer de vraag, zo stellen ze, of we op de lange termijn bereid blijven ons geld uit te geven – vooral aangezien het geld op onze spaarrekeningen maar toe blijft nemen https://statistiek.dnb.nl/dashboards/spaargeld/index.aspx . Die toename wekt de indruk dat we liever de hand op de knip houden.

Hamsteren in huis

Of heeft het er meer mee te maken dat we het niet aan iets anders uit kunnen geven, zolang we ons niet prettig voelen buiten de deur? De Gamma liet onlangs weten dat ze in eerste instantie vooral te maken hebben gehad met een run op stekkerdozen. Dat zal vast te maken hebben gehad met de installatie van onze nieuwe werkplekken, maar als we dan vervolgens thuis tussen metershoge stapels wc-papier, handgel en stekkerdozen zitten, bestellen we dus ook een nieuwe kast. Bij voorkeur één die past bij de nieuwe raambekleding.

Houden we dat online shoppen op die manier vol tot we eindelijk weer een excuus hebben om (in een echt pashokje) een nieuw jurkje uit te zoeken? Garanties zijn er niet, maar een beetje optimisme, een fijn huis en al dat geld op de bank helpen ons vast een eind op weg.