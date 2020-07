Roman Bonita Avenue wordt toneelstuk met Willem Voogd

De succesroman Bonita Avenue van schrijver Peter Buwalda wordt bewerkt tot toneelstuk. De theaterversie is in 2021 in de Nederlandse theaters te zien. De hoofdrollen worden gespeeld door Willem Voogd en Hajo Bruins, maakte Hummelinck Stuurman Theaterbureau vrijdag bekend.

Bonita Avenue vertelt over Siem Sigerius, wiskundige en rector magnificus van Universiteit Tubantia. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst en dito gezin. De vuurwerkramp in Enschede blijkt echter een voorbode van een explosie binnen het gezin. Terwijl zijn carrière tot grote hoogte stijgt, zakt Siem privé steeds verder weg in een modderpoel van leugens en bedrog.

De voorstelling is van begin januari tot half april te zien in theaters door heel Nederland. Van de debuutroman van Peter Buwalda zijn inmiddels bijna 400.000 exemplaren verkocht.