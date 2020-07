Toch Black Lives Matter-demonstratie zondag in Dordrecht

Een Black Lives Matter-demonstratie in Dordrecht zondag gaat na enig overleg toch door. Eerst werd de demonstratie in de binnenstad door de burgemeester verboden, maar in het Weizigtpark wordt het protest wel toegestaan.

De demonstratie start zondag om 16.00 uur en eindigt om 17.30 uur, zo is de bedoeling. De gemeente en de veiligheidsregio hebben afspraken gemaakt met de organisatie over het verloop en de voorschriften, zoals afstand houden.

Afgelopen zondag zou in hetzelfde park een demonstratie tegen de 1,5 metersamenleving zijn, maar die verbood de gemeente. Er kwamen toen toch zo’n twintig mensen opdagen.