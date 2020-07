A73 enige uren dicht na ernstig ongeval

De snelweg A73 is door een ernstig ongeval enige uren afgesloten geweest tussen Vierlingsbeek en Venray-noord in de richting van Venlo. Dat meldt de ANWB. De overlast voor weggebruikers duurde tot 09.00 uur zondagochtend.

Volgens De Gelderlander verloor een bestuurder de controle over het voertuig en botste het daarop tegen een vrachtwagen. De auto vloog in brand en de gewonde bestuurder is door omstanders uit zijn voertuig gehaald.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Hoe de gewonde er aan toe is, kon de politie nog niet zeggen.