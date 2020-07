Dolly Dots niet dit jaar maar volgend jaar op reünietournee

De comeback-tournee van de Dolly Dots laat nog wat langer op zich wachten. Het vijftal zou vanaf september door het land trekken, maar dat wordt een jaar later. “Wij hebben al vrij vroeg bedacht dat die anderhalve meter en dat nieuwe normaal het niet gaat worden”, vertelt Angela Groothuizen aan RTL Boulevard. “Dus wij hebben het een jaar uitgesteld. We hopen dat het lukt. Maar wat er ook gebeurt, we gaan er een feest van maken”, verzekert ze.

Ook de andere bandleden houden de moed erin en kijken al uit naar volgend jaar. “Het is heel erg jammer, maar ik weet zeker dan 2021 in alle opzichten veel mooier en anders zal zijn”, aldus Anita Heilker.

Angela Groothuizen, Patty Zomer, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers maakten in januari bekend terug te keren met een reeks concerten. In 2016 stonden ze voor het laatst samen op het podium voor een gastoptreden bij De Toppers in de Johan Cruijff ArenA.