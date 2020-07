Gewonde door steekpartij in Weert

Door een steekpartij op de Eindhovenseweg in het Limburgse Weert is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt. Agenten hebben een 29-jarige man uit Weert aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Dat laat de politie weten.

De politie ontving rond 03.15 uur een melding van een steekincident op een grasveld grenzend aan de Eindhovenseweg en de Oude Suffolkweg. Na een zoektocht van ongeveer een uur kon de verdachte worden aangehouden.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.