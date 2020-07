Intensieve zoektocht naar vermist Duits meisje bij Ameland

Het 14-jarige meisje dat zaterdagavond vermist raakte in de Noordzee bij Ameland komt uit Duitsland. Haar gezin van vijf personen is op vakantie op het eiland. De zoekactie naar haar is in volle gang. Op het water wordt gezocht door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Vanuit de lucht is de opsporingsorganisatie SAR en de Kustwacht actief.

Op het land, langs de kust, wordt door politie gezocht. Daarbij helpen mensen van het eiland. Het meisje was zaterdagavond met haar vader en zusje bij de zee ter hoogte van Nes. Het drietal raakte daarbij in de problemen, aldus de kustwacht.

Burgemeester Leo Pieter Stoel vertelde tegen Omroep Friesland dat het meisje samen met haar zusje vanuit het water naar de zonsondergang keek en dat ze daarbij in de problemen zijn gekomen. Hun vader zou toen geprobeerd hebben hen te helpen. De vader en het zusje konden zichzelf redden en sloegen rond 22.30 uur alarm, omdat ze de 14-jarige niet meer zagen. Daarop werd een grootscheepse zoekoperatie opgestart.

De zoektocht werd ’s nachts kort onderbroken, maar zondagochtend vroeg weer opgestart.