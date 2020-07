Zoektocht naar 14-jarig meisje in Noordzee bij Ameland gestaakt

De zoektocht naar een 14-jarig meisje, dat zaterdagavond tijdens een zwemtocht in de Noordzee bij Ameland vermist raakte, is rond 03.30 uur tijdelijk gestaakt. Dat laten de kustwacht en de gemeente Ameland weten. Vijf reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), een helikopter van de kustwacht, eilandbewoners en de politie hebben urenlang gezocht in zee en op het strand, maar het meisje niet gevonden.

“We leven enorm mee met de familie van het vermiste meisje”, zegt burgemeester Leo Pieter Stoel in een persbericht. Stoel was een groot deel van de nacht aanwezig op het strand. “De familie verkeert in grote onzekerheid. De beslissing om het zoeken te staken is voor hen verschrikkelijk.”

Stoel sprak zijn respect uit voor de hulpdiensten, de reddingsteams en de eilandbewoners die urenlang met schepen, auto’s en een helikopter hebben gezocht. Zondagochtend wordt het zoeken hervat. Onder leiding van de politie zoeken diverse hulpdiensten dan verder. De kustwacht meldt dat het een vliegtuig inzet.

Het meisje was zaterdagavond samen met haar vader en zusje gaan zwemmen ter hoogte van Nes. Het drietal raakte daarbij in de problemen, aldus de kustwacht. De vader en het zusje konden zichzelf redden en sloegen rond 22.30 uur alarm, omdat ze de 14-jarige niet meer zagen. Daarop werd een grootscheepse zoekoperatie opgestart.