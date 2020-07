Boeren stellen ultimatum aan Schouten, acties opgeschort

De actiegroep Farmers Defence Force heeft minister Carola Schouten een ultimatum gesteld. De boeren willen dat de omstreden veevoermaatregel uiterlijk 21 juli van tafel gaat. Tot die tijd zullen er geen acties worden gehouden. Als de minister de eis van minder eiwit in het voer niet intrekt, komen de boeren weer in actie en worden volgens FDF wegen geblokkeerd.

“Dan zullen de FDF strijders er voor zorgen dat er vanaf 21 juli 2020 stikstof wordt gereduceerd. En heel Nederland zal daaraan bijdragen”, schrijft voorman Mark van den Oever in een verklaring op Facebook.

De boeren hebben de afgelopen weken in het hele land actiegevoerd tegen de veevoermaatregel. Wegen en distributiecentra werden geblokkeerd. Van den Oever vraagt nu aan alle boeren de acties stil te leggen en stelt dat de boeren hun tijd nu kunnen besteden in hun eigenlijke werk: het inkuilen van voer. Van den Oever stelt aan de boeren voor ‘een verzetskuil’ te maken. “Zorg dat je genoeg eiwit in deze snede mee inkuilt om je ervan te verzekeren dat je vanaf 1 september geen eiwit tekort komt.”

Farmers Defence Force zegt Schouten de mogelijkheid te willen bieden om voor 21 juli met de actiegroep om de tafel te gaan en een ‘werkbare oplossing te bedenken die op draagvlak binnen de sector kan rekenen.’ Ook willen de boeren de tijd zonder actie gebruiken om verder in gesprek te gaan met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) om het concept Farmer Friendly in de markt te zetten. Dit concept betekent voor boeren een eerlijker deel van de marges op voedselproducten, aldus FDF.