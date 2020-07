Brabant zoekt ex-coronapatiënten voor onderzoek nazorg

De zwaar door corona getroffen provincie Brabant zoekt ex-coronapatiënten en nabestaanden voor een onderzoek naar zorgbehoefte. Daarmee moet in kaart worden gebracht welke praktische en psychosociale zorgbehoeften er bestaan onder drie groepen met een coronabesmetting, maakte de GGD Brabant Zuidoost bekend.

Het gaat om mensen die na een coronatest in quarantaine zijn geweest, patiënten die een opname op de intensive care hebben doorgemaakt en nabestaanden van overleden coronapatiënten. “Nu het aantal mensen met corona afneemt, willen we graag inzicht krijgen in de behoefte aan nazorg onder door corona getroffen mensen”, aldus de gezondheidsdienst.

Het onderzoek is een samenwerking van onder meer Universiteit Tilburg, de GGD Hart voor Brabant, de GGD Brabant Zuidoost, Slachtofferhulp, gemeenten, Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijk Werk.