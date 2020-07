Burgers’ Zoo schenkt koralen aan Berlijnse dierentuin

Burgers’ Zoo in Arnhem stuurt woensdag 39 steenkoralen, veertig zachte koralen en vijftien vissen naar Tierpark Berlin in Duitsland. Het gaat om een schenking, aangezien de Arnhemse dierentuin bijzonder succesvol is met de kweek van koralen en regelmatig opruiming moet houden.

Burgers’ Zoo bezit een van de grootste levende koraalriffen ter wereld in een dierentuin. Alleen dierentuinen in Townsville (AustraliĆ«) en San Francisco (Verenigde Staten) hebben grotere riffen. Het koraalrif in Arnhem groeit in 750.000 miljoen liter water en is onderdeel van het overdekte tropische aquarium Ocean. Koralen zijn in het wild beschermd. Ze worden ernstig bedreigd door vervuiling, klimaatverandering en overbevissing.

Koralen hebben lange tentakels. Als ze elkaar aanraken, proberen ze elkaar met gif te vernietigen. Daarom is het volgens de dierentuin nodig om regelmatig koralen te oogsten in het rif. In Arnhem groeien de koralen zo snel dat de weggehaalde exemplaren worden weggegeven. Sinds 2010 heeft de dierentuin al 2575 steenkoralen en zachte koralen geschonken aan parken in onder meer Engeland, Denemarken en Kroatiƫ.